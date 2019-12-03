شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيين كارتيرون مديراً فنياً للزمالك.. كم مدرب تنقلوا بين القطبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الزمالك عن تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون لتولي قيادة الفريق ، خلفا للصربى ميلتون سريدوفيتش الملقب بـ "ميتشو"، بعد إقالة الصربى ميتشو من قيادة الفريق، على خلفية الأحداث الأخيرة وعلى رأسها الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وسبق للمدرب الفرنسى كارتيرون أن تولى تدريب فريقى وادى دجلة والأهلى من قبل، لتكون زيارته لمصر هى الثالثة فى مسيرته التدريبية.

يستعرض ”الخليج 365” كم مدرب سبق كارتيرون فى تدريب قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك..

- 4 مدربين تولى قيادة الأهلى والزمالك

- مايكل إيفرت

يعتبر الإنجليزى مايكل إيفرت صاحب الانجازات الكبيرة مع نادى المقاولون العرب، والذى نجح فى قيادة ذئاب الجبل لتحقيق لقبى أفريقيا لأبطال الكؤوس نسختى 1982-1983، هو أول مدير فنى يتولى قيادة قطبى الكرة فى مصر الأهلى والزمالك، ولكنه فشل فى تحقيق أى انجاز مع الفريقين فتولى قيادة الأبيض موسمى 1988-1989 دون تحقيق انجاز يُذكر، وكرر الأمر مع الأهلى موسم 1990-1991، وخرج من الأبواب الخلفية للقطبين، وقاد الإنجليزى الشياطين الحُمر لواحدة من أسوء فتراتهم على الاطلاق، حيث فاز الأحمر فى مباراتين وحيدتين من أصل 11 مباراة له بمسابقة الدورى العام لتتم اقالته على الاطلاق.

- محمود الجوهرى

محمود الجوهرى هو المدير الفنى الوطنى الوحيد فى تاريخ مصر الذى تولى القيادة الفنية للأهلى والزمالك، وحصد الجنرال لقب الدورى مع الأهلى مرة واحدة وبطولة كأس مصر مرتين ولقبى دورى الأبطال 1982 وأفريقيا لأبطال الكؤوس 1985 خلال ولايتين له بالقلعة الحمراء، كما تمكن من قيادة الزمالك للتتويج بلقب أفريقيا للأندية الأبطال 1993 والسوبر الأفريقى 1994، ليكون أول مدير فنى فى التاريخ يحصد ألقاب قارية مع القطبين.

Advertisements

الألمانى راينر هولمان

كما جاء الألمانى راينر هولمان، وهو المدير الفنى التاريخى للأهلى فى موسمى 1996 و1997، والذى تمكن من تحقيق اللقب مع أبناء القلعة الحمراء فى الموسم الأول عقب تعويض فارق النقاط الذى وصل إلى 13 نقطة بينه وبين غريمه التقليدى الزمالك، وأحرز الألمانى الدورى مع الأحمر فى الموسمين فضلاً عن التتويج بكأس مصر موسم 1996 والبطولة العربية مرتين.

وفى موسم 2008 تعاقد الزمالك مع راينر هولمان ولكنه فشل فى تحقيق أى نجاح مع القلعة البيضاء فتمت إقالته عقب شهور قليلة من توليه المهمة، علما بأنه خسر لقائى القمة أمام الأهلى، خلال ولايته لأبناء ميت عقبة، الأول بهدفين دون رد، بدورى أبطال أفريقيا، والثانى بكأس السوبر المصرى، عقب أن تعادل فى اللقاء الثالث الذى جمعهما بالمسابقة الأفريقية أيضًا بهدفين لكل فريق، عاجزًا عن التفوق على ناديه السابق فى 270 دقيقة.

- البرتغالى نيلو فينجادا

نيلو فينجادا، المدير الفنى البرتغالى، الذى توج مع الزمالك بلقب الدورى موسم 2003-2004، والبطولة العربية 2003، فى موسم تاريخى مع القلعة البيضاء، تعاقد معه الأهلى فى صيف 2009 لتولى قيادة الفريق عقب رحيل مانويل جوزيه، إلا أن فينجادا اعتذر عن المهمة سريعًا ورحل عقب أيام قليلة من توقيع العقود لأسباب أسرية، ليعلن الأهلى حسام البدرى مديرًا فنيًا للفريق فى ولاية أولى له.