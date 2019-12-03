شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. كارتيرون مديرا فنيا لنادى الزمالك خلفا لـ ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، خلفا للصيربى ميتشو. ويعاون كارتيرون فى مهمته سامى الشيشينى، وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليونانى أنطونيو مدربا للأحمال، ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة اليوم الثلاثاء.

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