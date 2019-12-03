شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد السلام مدربا لحراس مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان الزمالك قد تعرض من الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا واتفق مجلس الزمالك حول إقالة الصربي ميتشو. ويبحث مجلس الزمالك السيناريوهات المختلفة حول وجود بديل محلى لقيادة الفريق مؤقتا أمام الشرقية في دور 32 من منافسات كأس مصر.

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