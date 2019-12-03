شكرا لقرائتكم خبر عن محامى النقاز يكشف سبب استمرار اللاعب فى القاهرة بعد فسخ عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنيس بن ميم، محامى التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك، إنه يحق لللاعب التوقيع لأى ناد فى الوقت الحالى بعد فسخ عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد.

وأضاف محامى النقاز خلال تصريحات له لبرنامج "ملعب أون" أن اللاعب ما زال في القاهرة ولم يغادر إلى تونس، موضحا أنه لم يحدث أي تواصل من إدارة النادى مع اللاعب أو معه لتسوية الأمور المادية.

وتابع بن ميم: "تم إيداع شكوى لدى غرفة منازعات الفيفا، وبعض الأمور العائلية وراء وجود النقاز في مصر حتى الآن ولم يهتم أحد ولذلك أجد الأمور صعبة".

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وأشار أنيس بن ميم إلى أن قرار حمدى النقاز بفسخ عقده مع الزمالك لم يأخذه بالتنسيق مع أى لاعب ولا مع فرجاني ساسي، مشيرا إلى أن النقاز كان ينتظر تسوية النادي الوضع لكن لم يحدث.

وواصل: "لا يوجد أي تلميح لحل أزمة اللاعب، الزمالك لم يصرح ولو حتى بتصريح سلبي، هناك عدم اهتمام من الزمالك للاعب، وأن يقول رئيس الزمالك إن اللاعب أخذ كل مستحقاته مجرد ادعاء ولا يستند لأي شيء قانوني".

وأتم: "هناك 4 شهور مستحقات للنقاز لدى الزمالك، إضافة إلى مقدم التعاقد، لا يوجد وكيل لحمدي النقاز في مصر، وكيله تونسي ومقيم في تونس، وأنا مدير أعماله وليست زوجته حتى لو الأزمة قد حلت لن يستمر النقاز في الزمالك، لا توجد أي عروض رسمية له حتى الآن، ونصحته بعدم الحديث والتركيز بالتدريبات".