شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يعلن جاهزيته للمشاركة أمام الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مع ناديه بسبب تأخر مستحقاته عقب حصوله على وعد من رئيس النادي مرتضي منصو بالحصول على مستحقاته المتأخرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأعلن طارق حامد في تصريحات للموقع الرسمي عن تواجده مع الفريق في مباراة الشرقية المقبلة بكأس مصر، والمقرر لها الأربعاء المقبل، معلنا انتهاء أزمته مع النادي.

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وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي المقرر له السبت المقبل ستقام بحضور جماهيري يصل إلى 15 ألف متفرج، بعد حصوله على الموافقة الأمنية الخاصة بحضور الجماهير.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمى إن مباراة الزمالك المقبلة أمام أول أغسطس ستكون بحضور 15 ألف متفرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان رئيس الزمالك قد عقد جلسة اليوم مع اللاعبين لتهدئة الأجواء وتنفيذ مطالبهم المالية، في ظل غضب اللاعبين من تأخر مستحقاتهم، وتم خلال الاجتماع الإعلان عن حضور الجماهير مباراة أول أغسطس.