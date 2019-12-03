"مشادات وانسحاب واحتواء" في 6 ساعات نارية في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اشتعلت الأجواء داخل نادي الزمالك بصورة غير مسبوقة في عهد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض الذى أخمد ثورة لاعبيه مع نهاية يوم الأثنين.

ويرصد الخليج 365 6 ساعات ملتهبة داخل نادي الزمالك انتهت بإقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق واستقالة مساعده عصام مرعي وتعيين جهازاً فنياً جديداً بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي.

البداية

البداية كانت من الساعة السابعة بعد أن وصل إلى اللاعبين إعلان ميتشو اقترابه من الرحيل بصورة رسمية من مهمة تدريب الزمالك .

مشادات

وتأخر انطلاق مران الزمالك الذي كان مقرر أن يقام الساعة السابعة من مساء الأثنين بسبب رغبة اللاعبين في الاجتماع مع رئيس النادي قبل التدريب ولكنه غادر قبل ان يعود ويجتمع بهم الاجتماع الأول الذى شهد مشادات بين الرئيس والفريق لينسحب أفراد الأخير .

استقالة

وقرر عصام مرعى المدرب العام للفريق الإعتذار عن اكمال مهمته فى تدريب الفريق بعد مشادة مع رئيس النادي ليغادر بعدها وتُغلق بوابات النادي المطلة على شارع جامعة الدول العربية بعدها.

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غلق البوابات

وأشارت بعض التقارير إلى أن غلق البوابات جاء لمنع مغادرة اللاعبين للنادي على غرار ماحدث للبرتغالي إيناسيو المدير الفني الأسبق للفريق في يوم إقالته لينفي الموقع الرسمي للزمالك هذه التقارير ويؤكد أن أنه من المعتاد غلق البوابات في أثناء تدريب الفريق الأول حفاظا على التركيز للاعبين خلال المران.

احتواء

جاء الاجتماع الثاني "المصور" في مكتب منصور في حضور جميع اللاعبين باستثناء محمد عواد وفرجاني ساسي وطارق حامد أقل حدة وشهد لغة هادئة من منصور الذى أعلن دعمه للاعبين وأنهم بمثابة أبناءه وأشقاءه الصغار .

جلسة "لم الشمل" انتهت باتفاق على صرف جزء من المستحقات اليوم ، الثلاثاء وجزء أخر بحد أقصي في منتصف الشهر الجاري وقراءة الفاتحة على عودة الانتصارات والألتزام بالاتفاق.

وطالب لاعبو الزمالك خلال جلستهم مع رئيس النادي بحل أزمة حمدي النقاز واعادته للفريق ورد منصور بأن اللاعب هو من افتعل ازمة وحصل على مستحقاته كاملة واللاعبين طلبوا عقد جلسة باللاعب لحل أزمته واعادته

إقالة ومدرب جديد

مرتضى في الجلسة بلغ اللاعبين باتفاق النادي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي لقيادة الفريق مشدداً على احترامه للصربي ميتشو المدير الفني السابق إلا أن مجلس الإدارة صاحب القرار.

وفي الواحدة من صباح الثلاثاء أعلن نادي الزمالك رسمياً عن رحيل ميتشو بالإضافة إلي الموافقة على استقالة عصام مرعي وتعيين وأمير عبد العزيز وسامي الشيشيني مساعدين واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.