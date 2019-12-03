الدفاع الجوي يستضيف مواجهة الزمالك وأول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: يخوض فريق الكرة بنادي الزمالك مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. وأفاد الزمالك عبر موقعه الرسمي الثلاثاء أن المباراة ستشهد حضورا جماهيريا يُقدر بعشرة آلاف مشجع. Advertisements ويستعد الفريق الأبيض حاليا لمواجهة الشرقية مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر. وأعلن الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي ميتشو. (طالع التفاصيل). يُذكر أن الزمالك سيواجه أول أغسطس مساء السبت المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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