رسميا.. كارتيرون مديرا فنيا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق، خلفًا للصربي ميتشو الذي تمت إقالته بعد النتائج السلبية التي هزَّت استقرار الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد الزمالك عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء أن سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز سينضمان إلى الجهاز الفني الجديد مع كارتيرون كمدربين مساعدين، مع وجود اليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.

ومن المقرر أن يصل المدير الفني السابق للرجاء المغربي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لتوقيع عقود تدريب الزمالك.

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وعلم يلا كورة أن الزمالك استقر على انضمام عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى الإنتاج الحربي والمنتخب الأوليمبي الأسبق، ضمن الجهاز الفني الجديد.

وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أفريقيا، بعد أيام قليلة من خسارة الأبيض أمام إنبي (2-1) في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 لكأس مصر، قبل استضافة أول أغسطس الأنجولي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال.

يُذكر أن كارتيرون (49 عاما) تولى تدريب النادي الأهلي في الموسم الماضي (2018-2019)، وقاده للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، قبل خسارة اللقب لمصلحة الترجي التونسي.