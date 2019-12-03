3 أسماء مرشحة للانضمام للجهاز الفني الجديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر بالزمالك وجود ثلاثة أسماء مرشحة للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للزمالك، بعد استقرار النادي على إقالة المدرب الصربي ميتشو عقب الخسارة بثلاثية نظيفة من مازيمبي الكونجولي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن مرتضى منصور رئيس الزمالك أبلغ اللاعبين خلال الاجتماع بهم بأن سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز سينضمام إلى الجهاز الفني الجديد للفريق.

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وأضاف أن الزمالك استقر على انضمام عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى الإنتاج الحربي والمنتخب الأوليمبي الأسبق، ضمن الجهاز الفني الجديد.

ومن المقرر أن يصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للرجاء المغربي، إلى الأراضي المصرية يوم الثلاثاء تمهيدًا لحسم اتفاقه مع الزمالك، وفقا لمصادر مقربة من مدرب الأهلي السابق.

يُذكر أن كارتيرون تولى تدريب النادي الأهلي في الموسم الماضي (2018-2019)، وقاده للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، قبل خسارة اللقب لمصلحة الترجي التونسي.