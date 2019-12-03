مرتضى منصور يوجه رسالة لميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يحب ويحترم مدرب الفريق الأبيض "ميلوتين سريدوفيتش الشهير "ميتشو" دون أن يعلن قرار النادي بشأنه.

وأضاف مرتضى خلال فيديو بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أن ميتشو مدرب "مؤدب" سواء استمر أو رحل.

وأنهى ميتشو أخبر اللاعبين قبل مباراة مازيمبي أنه يعاني من مرض السرطان وهو ما دفع اللاعبين لدعمه كأنسان وليس من أجل التمرد على قرار مجلس الإدارة.

وأعلن ميتشو اقترابه من الرحيل بصورة رسمية من مهمة تدريب الزمالك، مع نيته بإيفاد وكيله لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء لإنهاء كافة الأمور.

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ميتشو أكد في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ، أنه سيرسل وكيله إلى النادي للاتفاق على صيغة إنهاء التعاقد مع الزمالك، على الرغم من وجود جلسة كان من المفترض أن تجمع مع إدارة القلعة البيضاء.

وقال ميتشو في تصريحاته: "لم يحدث شيء مع إدارة الزمالك، سأرسل وكيلي ليخرجني من هذا الموقف".

وأكمل: "سنجتمع قريبًا، ولكن أولًا وكيلي يحتاج إلى إيجاد صيغة مناسبة للانفصال بيني وبين الزمالك، لا يمكنني قول أكثر من ذلك حتى أكون خارج النادي".

كان الزمالك تعاقد مع ميتشو في نهاية الموسم الماضي خلفاً لخالد جلال ليسهم المدرب الصربي في فوز الأبيض ببطولة كأس مصر قبل خسارة لقب السوبر أمام الأهلي.