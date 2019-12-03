ملف الإثنين.. الزمالك يستقر على إقالة ميتشو.. ووجوه جديدة في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

خاص.. كارتيرون يصل القاهرة الثلاثاء للاتفاق مع الزمالك

يصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي إلى الأراضي المصرية غدًا، تمهيدًا لحسم اتفاقه مع نادي الزمالك، بشأن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدير الفني الصربي ميتشو.

ميتشو لمصراوي: وكيلي سيجد صيغة الانفصال عن الزمالك

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أنه بات على أعتاب الرحيل بصورة رسمية من مهمة تدريب الزمالك، مع نيته بإيفاد وكيله لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء لإنهاء كافة الأمور.

الزمالك يستقر على إقالة ميتشو

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على إقالة الصربي ميتشو من منصبه كمدير فني للفريق.

قائمة الأهلي.. وجوه جديدة أمام بني سويف.. وفايلر يستبعد الأساسيين

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بني سويف المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر (2019-2020).

الأهلي لمصراوي: طلبنا زيادة عدد جماهير مباراة الهلال السوداني.. وننتظر الرد

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن إدارة النادي أرسلت خطابا رسميا للجهات الأمنية للموافقة على زيادة عدد الجماهير في مباراة الفريق أمام الهلال لـ 20 ألف مشجع.

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خالد الغندور يكشف حقيقة منعه من دخول نادي الزمالك

نفى خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، الأنباء التي ترددت حول منعه من دخول نادي الزمالك، على خلفية أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

النقاز لمصراوي: لا أريد حلًا لأزمتي مع الزمالك حتى لو حصلت على مستحقاتي

أكد حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، أن فسخه للتعاقد مع الفريق جاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية رغم وعود مسؤولي القلعة البيضاء بحل أزمة.

رسميًا.. الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع مديره الفني ميودراج

فسخ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد بالتراضى مع الجهاز الفنى الصربي لفريقه الذى يضم ميودراج يسيتش المدير الفنى ومعاونيه سيرديان المدرب المساعد وبويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال.

تقرير يكشف خطوة عمرو فهمي للإطاحة بأحمد أحمد من "كاف"

تناولت تقارير صحفيه، أن عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ينوي الترشح لرئاسة "كاف" في الفترة المقبلة.

نبيه يقدم شكوى لمركز التحكيم ضد قرار نادي الصيد بإيقافه

قدم أسامة نبيه شكوى لمركز التسوية والتحكيم ضد قرار مجلس إدارة الصيد بإيقاف عضويته ٣ أشهر.

أسامة نبيه يعلق على ترشحه لتدريب الزمالك

أكد أسامه نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، أن تدريب نادي الزمالك شرف كبير، مشيرا الى أن هدفه سيكون اسعاد الجماهير حال تحقق هذا الأمر.