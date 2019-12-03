الزمالك يكشف حقيقة غلق بوابات النادي على اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى نادي الزمالك الأنباء التي ترددت عن غلق بوابات النادي على اللاعبين أثناء جلستهم مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وقال الزمالك، في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: "يؤكد النادي أن كل الأنباء التي ترددت عبر المواقع اليوم عن غلق بوابات النادي على لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي عارية تماما من الصحة وكاذبة وليست لها أي علاقة بالحقيقة".

وأضاف: "يؤكد النادي أنه من المعتاد غلق البوابات أثناء تدريب الفريق الأول حفاظا على التركيز للاعبين خلال المران".

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ونشر النادي فيديو لاجتماع مرتضى منصور مع اللاعبين للرد على هذه المزاعم.

وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي الكونجولي (3-0) في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

ويتسعد الفريق الأبيض لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر، قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.