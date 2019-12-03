مرتضى: انتظروا الزمالك في نهائى أفريقيا.. وسنواجه الشرقية وكأنه ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يثق في تخطي فريقه للكبوة الحالية والوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا نافياً حدوث أى مشادات في الاجتماع الذي جمعهما.

وتناولت بعض التقارير الصحفية حدوث مشادات عنيفة في اجتماع مرتضى مع نجوم الفريق أدت لانسحاب اللاعبين من الاجتماع وغلق بوابات النادي لمنعهم من الإنصراف.

وأضاف مرتضى خلال فيديو بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أنه تعاهد مع اللاعبين على تجاوز هذه الفترة مشدداً على أنه يتعامل معهم وكأنهم ابنائه أوأشقائه.

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واستطرد " كان من الممكن تخطي مازيمبي والتقدم خلال الشوط الأول بثنائية نظيفة لو استغللنا الفرص المتاحة"

وحول دعم ميتشو رد منصور " المدرب أخبرهم أنه يعاني من مرض السرطان وهو ما دفع اللاعبين لدعمه، لم أغضب من دعمهم له كأنسان ولكن لا يليق ما كُتب على مواقع التواصل الإجتماعي".

وأنهى " سنواجه الشرقية الاربعاء وكأنه ريال مدريد، نريد بداية جديدة حتى نتصدر مجموعتنا".

ويواجه الزمالك الشرقية ببطولة كأس مصر الأربعاء القادم ثم يصطدم السبت القادن بـ "بريميرو دي اوجوستو" المقرر أن تقام فى الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.