"لا مبالاة".. محامي النقاز يوضح كواليس أزمته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أنيس بن ميم، محامي اللاعب حمدي النقاز، أنه تقدم بشكوى لدى الفيفا ضد الزمالك لعدم الحصول على مستقحاته، مشيرًا إلى أن اللاعب سبق له توجيه إنذار للنادي لكنه لم يجد استجابة.

وقال أنيس، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" الإثنين: "أتولى كل الأمور القانونية الخاصة بحمدي النقاز، تقدم اللاعب بشكوى للجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "قوانين الفيفا تنص على فسخ التعاقد حال عدم حصول اللاعب على مستحقاته، وهناك 4 شهور مستحقات للنقاز لدى الزمالك بالإضافة لجزء من التعاقد".

وأوضح: "لم يتلق اللاعب نهائيًا أي اتصال من مسؤولي الزمالك لتسوية مستحقاته، وجه اللاعب إنذارا للنادي الشهر الماضي لكن لم يجد أي استجابة وكان هناك لا مبالاة وعدم اهتمام بالأمر".

وأكمل: "لم يكن هناك أي تنسيق بين النقاز ومواطنه فرجاني ساسي قبل قراره بطلب فسخ التعاقد مع الزمالك".

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وتابع: "اللاعب لا يزال يتواجد في القاهرة حاليا ولم يغادر إلى تونس، وبعض الأمور العائلية وراء وجوده في مصر حتى الآن".

وواصل: "من حق أي ناد التفاوض مع حمدي النقاز لأنه أصبح لاعبا حرا، لكن لا توجد أي عروض رسمية وصلت للاعب حتى الآن".

وأكد: "لا يوجد أي سند قانوني يؤيد تصريحات إدارة الزمالك بشأن حصول النقاز على مستحقاته كاملة كما يتردد".

وأتم محامي حمدي النقاز قائلا: "لا توجد مشكلة بين النقاز وبين رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة على الجانب الإنساني، ولم يسبق للاعب أن اشتكى لي من أي شيء يخص علاقته معهما".

جدير بالذكر أن النقاز كان قد أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، فجر اليوم الإثنين، وذلك فور عودته مع بعثة الفريق إلى القاهرة قادمًا من الكونغو بعد الخسارة (3-0) أمام مازيمبي.