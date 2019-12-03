صبري المنياوي: الإسماعيلي أخطا أمام الاتحاد السكندري

اعترف صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي، أن الفريق اخطأ خلال لقاء الاتحاد السكندري الأخير بالدوري، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين.

وواصل: "خسرنا مباراة المصري وحرس الحدود بضربات جزاء مشكوك فيها، لكن الإسماعيلي سيقدم آداءً مختلفًا أمام طنطا في الدوري والإعلاميين في كأس مصر".

وأتم: "أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، هم من سيقودا الفريق فنيًا لحين التعاقد مع مدرب جديد"، مشيرًا إلى أنه إذا كان يوجد مدرب مصري يليق بالإسماعيلي فلا مانع من التعاقد معه.

الحدود بضربات جزاء مشكوك فيها، لكن الإسماعيلي سيقدم آداءً مختلفًا أمام طنطا في الدوري والإعلاميين في كأس مصر".وأتم: "أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، هم من سيقودا الفريق فنيًا لحين التعاقد مع مدرب جديد"، مشيرًا إلى أنه إذا كان يوجد مدرب مصري يليق بالإسماعيلي فلا مانع من التعاقد معه.

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