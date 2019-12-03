رسميًا.. كارتيرون مديرًا فنيًا للزمالك

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي. مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي. ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال. ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة اليوم الثلاثاء.

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