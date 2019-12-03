تفاصيل حجز مباراة الأهلي والهلال السوداني من موقع تذكرتي

يبدأ فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السوداني، غدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، على ملعب السلام بمحافظة القاهرة.

ولجأ الأهلي إلى الحجز عبر موقع الحجز الإلكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتي ويمكن الدخول على الموقع من هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي؟

أما عن تذاكر المباراة فجاءت كالأتي بالنسبة للدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية.

ويذكر أن نظام الحجز من موقع تذكرتي، قد بدأ في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر بالصيف الماضي، وتم تكرارها في بطولة الامم تحت 23 سنة وأثبتت نجاحها ورضا الجماهير والمسئولين على حدٍ سواء.

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يتم السماح للمشجع بدخول المباراة فقط في حالة وجود "بطاقة المشجع" أو "Fan ID"، شركة تذكرتي حذرت من أنها لن تسمح بحضور أي مشجع دون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين، في المباريات.

في حالة عدم تذكر البيانات القديمة للبطاقة المشجع "Fan ID"، لا تقوم بعمل بطاقة جديدة لكن نضغط على "نسيت رقم بطاقة المشجع" أو "نسيت كلمة السر"، وتقوم بإدخال الرقم القومي من أجل استعادت كافة المعلومات.

ويذكر أن "المارد الأحمر " قد خسر في الجولة الافتتاحية من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في الملعب الاوليمبي برادس.