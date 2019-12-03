شاهد.. ابن ليونيل ميسي يخطف الأضواء بعد تتويج والده بالكرة الذهبية

خطف نجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"، الذي أقيم مساء اليوم الأثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمكن ليونيل ميسي من الحصول على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، بعد التفوق على

الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي لقطة فيديو لماتيو نجل ليونيل ميسي، وهو يظهر فرحة كبيرة اثناء تتويج والده بالكرة الذهبية.

واصبح اسم ماتيو هو الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الإجتماعي متفوقًا على والده بتلك اللقطة العفوية، حيث علق البعض إنها المرة الأولى التي يظهر فيها نجل ليونيل ميسي فخور بما يصنعه والده أو حصوله على جائزة أو التتويج بلقب، وهو الأمر الذي كان يشهد سخرية العديد من جماهير الكرة.

شاهد الفيديو :