المصريون يهنئون محمد صلاح كأفضل خامس لاعب في العالم

تصدر اللاعب محمد صلاح، معدات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد أعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، ترتيب "صلاح" في المركز الخامس لأفضل لاعب علي مستوي العالم .
وتعد هذه المرة هى الثانية التى يتواجد فيها محمد صلاح فى قائمة العشر الأفضل فى العالم من جانب الكرة الذهبية، حيث احتل المركز السادس فى العام الماضى 2018.
وهنأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي، محمد صلاح لحصوله علي المركز الخامس عالميًا، وتقدمه بمركز عن عام 2018، حيث كان يحتل المركز السادس علي مستوي العالم .
وأعلنت اليوم الإثنين، المجلة الفرنسية عن ترتيب أفضل 30 لاعبًا في العالم باختيار أكثر من 180 صحفيًا، وتقدم الدولي المصري في الترتيب عن عام 2018 الذياحتل فيه المركز السادس بـ 188 نقطة.
جدير بالذكر، أن فرانس فوتبول تقدم جائزة أفضل لاعب في العالم منذ 1956 ومنحت حتى عام 1994 للاعبين الأوروبيين فقط حتى أنهى رئيس ليبيريا الحالي ولاعب ميلان السابق جورج ويا الاحتكار الأوروبي وتوج بها في 1995 حيث منحت لأفضل لاعب في أوروبا ومن ثم في 2006 قدمت لأفضل لاعب في العالم ودمجت جائزة فرانس فوتبول وفيفا بين عامي 2010و 2015 لكن الجائزة فُصلت فيما بعد.
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