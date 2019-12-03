هوكى سموحه يبدأ مشواره الأفريقى بالفوز على جى آر الغانى

فاز الفريق الأول للهوكى بنادى سموحه على فريق آر جى الغانى بنتيجة 1/صفر فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات البطولة الأفريقية للهوكى والتى تجرى منافساتها على أرضية استاد جامعة قناة السويس فى الفترة من 1وحتى 8 من ديسمبر الجارى.
أحرز هدف الفوز المحترف الباكستانى محمدبلال.
يضم فريق سموحه اللاعبين: اسلام الطويلة، عبد الرحمن السيد بيومى، مصطفى دهب، مصطفى منصور ، محمد فتحى ، عمرو مرسى، محمد بلال قدير، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل، عمرو عبد الحليم، محمد ابو ضيف، زاهيد عنايت، زكريا
يتكون الجهاز الفنى والادارى من:
مديرا فنيا السيد الهرم ، مدرب عام : محمد عادل حسين ، مدرب مساعد طه عبد العظيم ، مدرب حراس محمد حميدوعبد الفتاح ، مدرب احمال رامى امل محمد ، اصابات ملاعب د/احمد عرفة ابراهيم ، مدير الفريق محمود السيد عبد العال.
رئيس بعثة الفريق: المهندسة إيمان جابر
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