هوكى سموحه يبدأ مشواره الأفريقى بالفوز على جى آر الغانى

فاز الفريق الأول للهوكى بنادى سموحه على فريق آر جى الغانى بنتيجة 1/صفر فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات البطولة الأفريقية للهوكى والتى تجرى منافساتها على أرضية استاد جامعة قناة السويس فى الفترة من 1وحتى 8 من ديسمبر الجارى.

أحرز هدف الفوز المحترف الباكستانى محمد

بلال.

يضم فريق سموحه اللاعبين: اسلام الطويلة، عبد الرحمن السيد بيومى، مصطفى دهب، مصطفى منصور ، محمد فتحى ، عمرو مرسى، محمد بلال قدير، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل، عمرو عبد الحليم، محمد ابو ضيف، زاهيد عنايت، زكريا

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السيد، أحمد عادل، محمد الكومى، كريم عاطف، محمد نصر ، ابراهيم حسن.

يتكون الجهاز الفنى والادارى من:

مديرا فنيا السيد الهرم ، مدرب عام : محمد عادل حسين ، مدرب مساعد طه عبد العظيم ، مدرب حراس محمد حميدوعبد الفتاح ، مدرب احمال رامى امل محمد ، اصابات ملاعب د/احمد عرفة ابراهيم ، مدير الفريق محمود السيد عبد العال.

رئيس بعثة الفريق: المهندسة إيمان جابر