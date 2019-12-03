تعرف علي نتائج مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

شهد الاسبوع السادس لمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني اقامة اربعة مباريات، انتهت ثلاثة منها بالفوز ومباراة واحدة بنتيجة التعادل. وحقق فريق النصر الفوز علي نظيره الزرقا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب النصر بينما حقق جمهورية شبين الفوز علي منتخب السويس بهدفين دون رد علي ملعب شبين فيما حقق سيراميكا كيلوبترا الفوز علي الترسانه بهدفين مقابل هدف باستاد السويس. حقق جمهورية شبين الفوز علي منتخب السويس بهدفين دون رد علي ملعب شبين فيما حقق سيراميكا كيلوبترا الفوز علي الترسانه بهدفين مقابل هدف باستاد السويس. فيما حسم التعادل الايجابي مواجهة الداخلية امام كوكاكولا بهدفين لكل منها في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد الشرطة. الداخلية امام كوكاكولا بهدفين لكل منها في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد الشرطة. ومن المقرر ان يلعب المريخ امام النجوم وبتروجت أمام القناة غدا الثلاثاء . وبهذه النتيجه يحتل سيراميكا كليوبترا صدارة المجموعه برصيد 16نقطة ويحتل جمهورية شبين المركز الثاني برصيد 11نقطة وياتي في المركز الثالث منتخب السويس برصيد 10نقاط.

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