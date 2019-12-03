حصل فريق 2004 أولاد بنادي سموحة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع ٤x٢٠٠ حرة اولاد ١٥ سنةً. كما حقق الفريق رقمًا جديدًا تحت قيادة الكابتن احمد عبد الرحيم بعد منافسة قوية مع أندية الأهلي والزمالك. احمد عبد الرحيم بعد منافسة قوية مع أندية الأهلي والزمالك. وحصل سباح نادى سموحة صلاح امين علي المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ م متنوع ضمن منافسات مرحلة عمومي رجال في بطولة الجمهورية والميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ م متنوع ضمن منافسات مرحلة عمومي رجال في بطولة الجمهورية بينما حصلت السباحة ملك وليد فريق 2004 بنات على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50 متر ظهر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يحصد برونزية التتابع في بطولة الجمهورية لناشئي السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.