مدرب الأهلي والرجاء السابق يخلف ميتشو في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي “الزمالك” المصري تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.

وقال النادي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن الجهاز المعاون لكارتيرون يتكون من سامي الشيشني وأمير عبدالعزيز كجهاز فني معاون واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.

وأضاف أنه من المقرر أن يصل كارتيرون إلى القاهرة اليوم لتوقيع العقود وتسلم المهمة.

وأوضح النادي أنه تم التوصل الي اتفاق بفسخ تعاقد الصربي ميتشو الذي كان يتولي الإدارة الفنية للزمالك.

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في سياق متصل، أعلن نادي الزمالك أنه تلقي موافقة رسمية علي خوض مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي المقرر لها السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي، لتكون أول مباراة لكارتيرون مع الفريق على الصعيد القاري.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء “إن الفريق الأول سيواجه أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مساء السبت بحضور جمهور”.

وتلقي الزمالك خسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من منافسات دوري المجموعات.