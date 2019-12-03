مدرب الإمارات: اللاعبون وقعوا في أخطاء عديدة حالت دون الإنتصار على قطر

وصف الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات الاول لكرة القدم خسارة فريقه أمام المنتخب القطري في ختام مباريات المجموعة الاولى من بطولة خليجي 24 بأنها غير مستحقة وكان بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل .

وودعت الإمارات البطولة برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد على اليمن والخسارة أمام العراق ثم الخسارة أمام الفريق القطري صاحب الارض والجمهور ليحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما تأهل المنتخب القطري كوصيف المجموعة خلف المنتخب العراقي المتصدر برصيد 7 نقاط .

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ان فريقه أهدى الإنتصار للفريق القطري بعدما وقع اللاعبون في العديد من الاخطاء التي حالت دون تحقيق الإنتصار وحصد بطاقة العبور الى الدور نصف النهائي.

وانتقد المدرب الهولندي اداء حكم المباراة مشيراً الى انه تغاضى عن طرد سعد الشيب حارس مرمى المنتخب القطري في لقطة ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة الفريق الاماراتي واعتقد ان هذا القرار أثر بشكل واضح على سير المباراة والنتيجة في نهاية المطاف .

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وأضاف فان مارفيك حول الغيابات الكثيرة في تشكيلة الفريق قائلاً : “لم يشارك معنا خمسة لاعبين مصابين ورغم ذلك سيطرنا على أجزاء من اللقاء، وكان حظنا سيئاً في بعض الفرص”.

وأشاد فان مارفيك بالفريق القطري مؤكداً انه ودع البطولة أمام صاحب الأرض والجمهور وقال أن الفريق القطري قوي ويمتلك مجموعة متجانسة من اللاعبين ،وهو أحد أفضل الفرق في البطولة ،ونجح مؤخراً في التتويج بطلاً لآسيا لأول مرة في تاريخه

وإعترف المدرب الهولندي بأن المباراة كانت قوية ومثيرة من كلا الفريقين وظلت نتيجتها معلقة حتى الدقائق الأخيرة وقد حاولنا ان نحقق الإنتصار ونحصد بطاقة التأهل لكن الفريق القطري حسم النتيجة لصالحه بإستغلال عامل الخبرة أمام فريقنا حديث التكوين والذي يحتاج إلى خوض المزيد من المباريات والبطولات لإكتساب الخبرات اللازمة .