العراق والبحرين بملعب السد وقطر مع السعودية في استاد الجنوب بنصف نهائي

حددت اللجنة المنظمة لبطولة “خليجي 24” لكرة القدم التي تقام في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة حالياً وتستمر منافساتها حتى الثامن من ديسمبر الجاري، ملاعب الدور نصف النهائي للبطولة بإقامة مباراة قطر مع السعودية على استاد الجنوب المونديالي في الوكرة، فيما يلعب منتخب العراق مع البحرين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد يوم الخميس 5 ديسمبر.

وسيتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد 8 ديسمبر على استاد خليفة الدولي .

وجاء تأهل المنتخب القطري لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين لحساب المجموعة الأولى، ليحتل المركز الثاني خلف العراق التي تصدرت بعد التعادل مع اليمن .

وتأهل المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب العماني ليتصدر المجموعة الثانية، بينما أطاح الأحمر البحريني بنظيره الكويتي واحتل وصافة المجموعة ليعبر إلى الدور النصف النهائي ويلتقي منتخب العراق في مواجهة صعبة للغاية .

وأقيمت مباريات الدور الأول من البطولة على ملعبي استاد خليفة الدولي ، واستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل .