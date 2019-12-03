الهولندي دي ليخت يتوج بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب

توج الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق كرة القدم الأول في يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، بجائزة (كوبا) لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019، والمقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية.

وقدم دي ليخت موسمًا رائعًا مع أياكس أمستردام الهولندي قبل انتقاله لليوفي، ونجح مع أياكس في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما وصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

وتفوق دي ليخت على تسع منافسين له على الجائزة هم،

البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)

الإنجليزي جوردان سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني)

الإيطالي مويس كين (إيفرتون الإنجليزي)

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النيجيري صامويل شيكويزي (فياريال الإسباني)

الكوري الجنوبي كانغ إن لي (فالنسيا الإسباني)

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

الألماني كاي هافرتس (باير ليفركوزن)

الفرنسي مايتو غاندوزي (أرسنال الإنجليزي)

الأوكراني أندري لونين (بلد الوليد الإسباني)