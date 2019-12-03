رئيس الاتحاد القطري: خليجي 24 خسرت جمهور الكويت وعمان بعد خروجهما

وجه الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني رئيس الإتحاد الخليجي لكرة القدم ورئيس الإتحاد القطري للعبة ، التهنئة لمنتخب قطر وجماهيره عقب الفوز الكبير على نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة خليجي 24 ،ونجاحه بالتالي في التأهل للدور نصف النهائي، مشيدا بما قدمه لاعبو الفريق من مستوى مميز وأداء رجولي . وأعتبر رئيس الإتحادين القطري والخليجي ان خروج عمان والكويت من منافسات الدور الاول خسارة كبيرة جداً حيث خسرت البطولة بالتالي الجماهير الكويتية والعمانية التي أشار إلى أنها كانت فاكهة الدور الأول متمنياً تواجد الجماهير البحرينية والسعودية بكثافة في المدرجات في بلدهم الثاني قطر لمؤازرة الأخضر السعودي والأحمر البحريني اللذان تأهلا مع العراق وقطر الى المربع الذهبي. كما وجه الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الشكر للمنتخب اليمني وكافة مشجعيه حيث اكد ان مجرد مشاركتهم في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي يعتبر إنجازاً بحد ذاته يسجل لصالح الاتحاد اليمني لكرة القدم برئاسة الشيخ احمد العيسي مشدداً على إستمرارية دعم الكرة اليمنية لما فيه صالحها العام .