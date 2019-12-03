حارب جميل لاعب عمان يعتذر للجماهير بعد الخسارة من السعودية

حارب جميل لاعب المنتخب العماني الأول لكرة القدم التهنئة للمنتخب السعودي بعد نجاحه في تحقيق الفوز على فريقه 3 1/ والتأهل بالتالي للدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 في صدارة المجموعة الثانية. وودع المنتخب العماني حامل اللقب البطولة من الدور الأول بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط عقب الخسارة من السعودية ،وفوز البحرين على الكويت ضمن مباريات المجموعة الثانية . وقال جميل في تصريحات بعد المباراة :”بصراحة المنتخب السعودي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز ،بينما نحن كنا بعيدين عن مستوانا كثيراً بسبب الارهاق الذي أصاب اللاعبين من جراء ضغط المباريات حيث لم يحصلوا سوى على راحة ليوم واحد فقط بعد كُل مباراة مما سبب حمل زائد كبير على اللاعبين في المنتخب العماني”. وأضاف “المنتخب السعودي بدأ المباراة بكل قوة ،ونجح في التسجيل ،وامكانياتهم كانت أفضل منا كثيراً وحتى اللاعبين الإحتياطيين الذين شاركوا قدموا مستوى افضل “.

وأضاف ” نشكر الجماهير التي ساندتنا ووقفت بجوارنا من أجل تحقيق الفوز لكننا خذلناهم ونعتذر لهم كثيراً ،وهذه البطولة إنتهت الآن وأصبحت من الماضي وسنفكر فيما هو قادم”.