سعد الشيب: لعبنا من اجل الفوز فقط أمام الإمارات للإبتعاد عن الحسابات المعقدة

كشف سعد الشيب حارس مرمى منتخب قطر الأول لكرة القدم وأفضل حارس مرمى في آسيا كواليس الفوز العريض الذي حققه منتخب بلاده امام الامارات بأربعة أهداف مقابل هدفين في ختام دور المجموعات من بطولة خليجي 24 مؤكداً ان الفريق دخل المواجهة بهدف واحد فقط وهو حصد الفوز . وقال الشيب بعد المباراة إن “المواجهة كانت صعبة للغاية، ولكن الشباب كانوا على قدر المسؤولية ولعبنا من اجل الفوز رغم اننا كانت لدينا فرصتين للتأهل ولكن في مثل هذه المباراة لابد من اللعب من اجل الفوز فقط حتى لا نقع في فخ الحسابات المعقدة”. وأضاف “الحمد لله على الفوز والتأهل ونهدي هذا الفوز للجماهير الغفيرة التي حضرت بقوة ووقفت خلف اللاعبين مما ساهم في تحفيز للاعبين لتقديم كل ما لديهم ،ونطالبهم بمواصلة تشجيعنا ونعدهم بالأفضل خلال المرحلة المقبلة”. وتابع “لم نكن نتوقع هذه النتيجة الكبيرة ولكن أتصور ان العنابي بعد خسارة المباراة الأولى امام العراق كان لابد ان نرد الاعتبار لأنفسنا لاسيما ان البطولة تقام على أرضنا وامام جمهورنا “.