جاسم الشيخ : يؤكد جاهزية البحرين لمواجهة العراق في نصف نهائي خليجي 24

حرص جاسم الشيخ لاعب المنتخب البحريني الأول لكرة القدم على الإشادة بالمردود الطيب الذي قدمه فريقه في مباراة الكويت بختام مباريات المجموعة الثانية من دوري المجموعات لبطولة خليجي 24 والتي حقق خلالها الفريق الفوز 4 2/ وحصد بطاقة التأهل للدور النصف نهائي. وتوج جاسم الشيخ بجائزة افضل لاعب في المباراة ،وقال انه وزملاؤه كانت لديهم الرغبة القوية لتحقيق مستوى مميز في هذه المباراة وحصد بطاقة العبور . وقال الشيخ : “الحمد لله على الفوز والتأهل ،بعد مباراة كانت صعبة للغاية وفيها الكثير من الضغوط علينا “. وأضاف ” تعرضناً للكثير من الإنتقادات بعد الخسارة امام السعودية ،ونحن بالفعل لم نشعر بالرضا عن مستوانا في هذه المواجهة وعزمنا على التعويض أمام الكويت وأظهرنا الوجه الحقيقي لمنتخب البحرين ومستوى اللاعب البحريني ويمكن الآن ان نقول هذا هو المنتخب البحريني”. وعن المواجهة القادمة مع العراق في نصف النهائي قال الشيخ :”سنقوم بالتحضير للمنتخب العراقي ونسير خطوة بخطوة لنصل الى اللقب الذي هو طموحنا في هذه البطولة”.