صلاح الخامس ومحرز العاشر في جوائز الأفضل في العالم

حصل المصري محمد صلاح نجم فريق كرة القدم الأول بليفربول الإنجليزي، الإثنين، على المركز الخامس في جائزة أفضل لاعب في العالم التي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه، والمقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية.



كما حل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز العاشر في ترتيب أفضل لاعب في العالم.



وجاء محمد صلاح بعد زميله في ليفربول، السنغالي ساديو مانيه الرابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الثالث، واللاعب الآخر لليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك الثاني.



وحل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز السادس، والبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول سابعًا، والمتوج بجائزة أفضل حارس مرمى.



وحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثامن، والبرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في المركز التاسع.



وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الأول ليتوّج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه وينفرد بالرقم القياسي منهياً الشراكة التاريخية مع كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية). المصدر: وكالات

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