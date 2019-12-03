"ميسي" يتوّج بالكرة الذهبية لمرة سادسة قياسية

توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه مساء اليوم الاثنين في الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" بالعاصمة الفرنسية باريس.



وانفرد ميسي بالتالي بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع رونالدو (5 ألقاب لكل منهما) وتصدّر قائمة اللاعبين الأكثر تتويجاً بجائزة الـ"بالون دور" برصيد 6 ألقاب.



وتفوق الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً على لاعبي ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو مانيه ليخلف الكرواتي لوكا مودريتش الذي فاز بالجائزة العام الماضي.



وكان ميسي، قاد برشلونة إلى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافا لليغا برصيد 36 هدفاً. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفاً، وبلغ نصف النهائي مع فريقه، قبل الخسارة أمام ليفربول (3-صفر ذهاباً، صفر-4 إياباً).



وعلى صعيد المنتخب، أقصي ميسي مع الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقاً باللقب. المصدر: بي إن سبورت

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