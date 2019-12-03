"دي ليخت" أفضل لاعب شاب في حفل توزيع الجائزة الذهبية يمن شباب نت الإثنين, 02 ديسمبر, 2019 - 11:49 مساءً [ الهولندي دي ليخت ] أحرز الهولندي ماتييس دي ليخت جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً (جائزة كوبا) في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية الاثنين.



وخلف دي ليخت (20 عاماً) الفرنسي كيليان مبابي.



وكان دي ليخت الموسم الماضي مع اياكس حيث وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومن ثم انضم إلى يوفنتوس مقابل 95 مليون دولار.



إلى ذلك أحرز حارس ليفربول أليسون بيكر جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى ضمن حفل جائزة الكرة الذهبية في باريس.



وهذه اول مرة تعتمد جائزة ليف ياشين الحارس السوفياتي الشهير الراحل. كلمات مفتاحية :

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