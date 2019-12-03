رياضة | أول رد من حمدي النقاز عقب فسخ تعاقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من حمدي النقاز عقب فسخ تعاقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه المذاع على قناة صدي البلد، إنه تواصل مع حمدي النقاز ، نجم نادي الزمالك، وأبلغه النقاز، أنه لاعب حر ولديه عروض يدرسها وأنه ليس على قوة نادي الزمالك.

وأكد حتحوت أن في أعقاب جلسة اليوم التي عقدها رئيس نادي الزمالك مع لاعبي النادي ،تم الاتفاق مع طارق حامد لإنهاء أزمة حمدي النقاز، بصفة حامد الأكثر تأثيرا بين لاعبي القلعة البيضاء.

وأتم حتحوت أن أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك، أعلن إنتهاء أزمة النقاز، وأن الأزمة هي فيروس سيعمل على "لمه"، وليست بسبب المستحقات المادية.

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وفي سياق متصل أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك، انتهت علاقته التعاقدية مع القلعة البيضاء، وأصبح لاعبا حرا يحق له التعاقد لأي ناد.

وصرح بن ميم عبر قناة صدى البلد: "أخطرنا الزمالك بفسخ التعاقد قبل اتخاذ الإجراء رسميًا بـ10 أيام ولم يتحرك مسئولو النادي، ولذا قررنا فسخ العقد وتقديم الشكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل: "النقاز لم يحصل على مستحقاته لمدة تزيد عن الخمسة أشهر، ولم يحدث أي تواصل من مسئولي الزمالك خلال الساعات الماضية لإنهاء الأزمة".