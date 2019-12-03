رياضة | أول رد رسمي من رونالدو عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية

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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم "البالون دور" وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس والتي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

أول رد رسمي من رونالدو عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية

ونجح ميسي في التتويج بالجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ثانيًا، فيما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ثالثًا والذي لم يحضر إلى مقر الحفل، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول رابعًا، ثم تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالمركز الخامس للجائزة.

وقال خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو في تصريحاته للصحفيين عقب تتويج ميسي بجائزة البالون دور: "كريستيانو هو أفضل لاعب في التاريخ".

وجاءت قائمة العشر الأوائل كالآتي:-

ليونيل ميسي...برشلونة

فان دايك... ليفربول

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كريستيانو رونالدو...يوفنتوس

ساديو ماني...ليفربول

محمد صلاح...ليفربول

كيليان مبابي...باريس سان جيرمان

بيكر اليسون... ليفربول

ليفاندوفسكي...بايرن ميونيخ

بيرناندو سيلفا... مانشستر سيتي

رياض محرز... مانشستر سيتي