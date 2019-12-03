رياضة | ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الأسطورة ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل عن موعد اعتزاله وذلك عقب تتويجه بالكرة الذهبية السادسة مساء اليوم من فرانس فوتبول.

وقال ميسي بعد تتويجه اليوم بالكرة الذهبية: انا فخور لكتابة التاريخ للنادي ، العب مع أحد افضل الفرق في العالم وهو مهم بالنسبة لي ، انه ليست مجرد جائزة خاصة بي هذا ايضاً بسبب الفريق.

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واضاف : أريد أن أستمر في العمل وأريد أن أستمتع، من الرائع أن أكون جزءًا من تاريخ برشلونة ، أفضل نادٍ في العالم. إنه حقًا فخر ، إنه النادي الذي أحبه

وواصل : الجوائز الفردية هي جوائز ثانوية ، الشيء المهم هو تحقيق الأهداف على مستوى المجموعة.

وفي نهاية تصريحاته فاجئ ميسي جماهير برشلونة قائلا: موعد الإعتزال يقترب وهو أمر صعب للغاية.