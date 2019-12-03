رياضة | ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه « بالون دور 2019»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه « بالون دور 2019» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه ليفك الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" مساء اليوم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس

وتمكن ميسي من فك الشراكة مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 ألقاب لكل منهما) وتصدّر قائمة اللاعبين الأكثر تتويجاً بجائزة الـ"بالون دور" برصيد 6 ألقاب.