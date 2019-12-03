رياضة | البالون دور.. ميسي يعود لمعانقة معشوقته ورونالدو غارق في بحر يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البالون دور.. ميسي يعود لمعانقة معشوقته ورونالدو غارق في بحر يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية بعيدا عن حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم سواء المقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو جائزة "البالون دور" المقدمة من مجلة الفرانس فوتبول، منذ انتقاله لفريق يوفنتوس الموسم الماضي والرحيل عن ريال مدريد الإسبانى.

ميسي يزيح رونالدو من عرش الكرة العالمية.. يوفنتوس "شؤم" على الدون البرتغالي

ويعانى كريستيانو رونالدو من تراجع فى المستوي خلال الموسم الحالي مع يوفنتوس بعد دخوله فى مشادات مع المدير الفنى الإيطالي للفريق ماوريسيو ساري وإغترض على تبديله خلال مباريات الدوري.

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ويعيش ليونيل ميسي فترة مميزة على المستوي الفردي مع برشلونة مما جعله يفوز بالجوائز ويحسمها واصبح أيضا المنافس المباشر لميسي هو مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى الذى يقدم موسم مميز مع الريدز وحقق بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" هذا العام، بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوتا وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوتا، ليخسر رونالدو السباق الأول.

وفى جائزة البالون دور والمقامة حاليا لم يذهب كريستيانو رونالدو الحفل المقام بفرنسا بسبب علمه أنه لن يفوز بالجائزة هذا العام وفوز ليونيل ميسي بها، ليثير رونالدو الجدل بسبب عدم حضوره لمقر الحفل.