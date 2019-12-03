رياضة | بعد تتويج ميسي.. سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ (بالون دور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج ميسي.. سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ (بالون دور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني فوزه بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه. وكانت جميع المؤشرات والتسريبات تصب في مصلحة فوز ليونيل ميسي بالفوز بالكرة الذهبية السادسة بعد انتشار أنباء في الأيام الماضية عن سفر وفد من فرانس فوتبول لمدينة برشلونة لعقد جلسة تصويرية مع اللاعب تمهيداً لمنحه الجائزة.

كما غاب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن حضور حفل التتويج بالكرة الذهبية وهذا كان دليل واضح على خروجه من المنافسة بعد تفضيله حضور حفل أفضل لاعب في الدوري الإيطالي مساء اليوم في ميلان.

ويعتبر الثلاثي الأبرز الذي دخل ميسي في منافسة قوية معهم في صراع الكرة الذهبية، ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وكريتسانو رونالدو نجم يوفنتوس.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أسماء الفائزين بالجائزة منذ 1956:

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز

1957 و1959: الإسباني الفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1960: الإسباني لويس سواريز

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1964: الإسكتلندي دينيس لو

1965: البرتغالي أوزيبيو

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1967: المجري فلوريان ألبرت

1968: الويلزي جورج بست

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1970: الألماني جيرد مولر

1971 و1973 و1974: الهولندي يوهان كرويف

1972 و1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1977: الدنماركي آلن سيمونسن

1978 و1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1980 و1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1982: الإيطالي باولو روسي

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1983 و1984 و1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1987: الهولندي رود خوليت

1988 و1989: الهولندي ماركو فان باستن

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1991: الفرنسي جان بيار بابان

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1995: الليبيري جورج ويا

1996: الألماني ماتياس زامر

1997: البرازيلي رونالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1999: البرازيلي ريفالدو

2000: البرتغالي لويس فيجو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2002: البرازيلي رونالدو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2004: الأوكراني أندري شفتشنكو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2007: البرازيلي كاكا

2008 و2013 و2014 و2016 و2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش