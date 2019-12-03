رياضة | لعبة الكراسي الموسيقية.. ماذا قدم ليونيل ميسي حتى يتوج بالكرة الذهبية "البالون دور"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعبة الكراسي الموسيقية.. ماذا قدم ليونيل ميسي حتى يتوج بالكرة الذهبية "البالون دور"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضى الأمر، وتم الإعلان رسمياً عن فوز النجم الأرجنتيني وأسطورة نادي برشلونة الإسباني "ليونيل ميسي" بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

وتم الكشف عن الفائز في حفل كبير أقيم بمسرح لوشاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تفوق الليو على أقرب ملاحقيه، بفارق كبير من الأصوات.

وإنتشرت تسريبات عديدة في الآونة الماضية عن حسم ميسي للجائزة، ليتم مساء اليوم الإثنين 2 ديسمبر عن فوز ميسي بالجائزة رسمياً.

وبهذا الفوز، يكون ميسي قد حقق الجائزة المرموقة، للمرة السادسة في تاريخه، حيث نال ميسي الجائزة في أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2015 و 2019.

ويتفوق ميسي بذلك على رونالدو الذي قد نال اللقب في خمس مناسبات سابقة أعوام 2008 و 2013 و 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

ألقاب ميسي الفردية

ووصل ميسي بذلك للقب الفردي رقم 51 في مسيرته الممتدة منذ عام 2004 مع البلوجرانا، وقبلها مع منتخب الإرجنتين للشباب تحت 21 عام، وإليكم قائمة ألقاب البرغوث الفردية.

1- جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" أعوام 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2015 – 2019

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2- جائزة الأفضل THE BEST عام 2018

3- جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب صاعد في العالم (من الصحفيين) عام 2005

4- جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم (من الإتحاد الدولي) أعوام 2006 و 2007 و 2008

5- أفضل لاعب صاعد في بطولة كوبا أميركا عام 2007

6- أفضل لاعب في العالم (من قبل الإتحاد الدولي) عام 2009

7- أفضل لاعب في أوروبا أعوام 2011 و 2015

8- أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2009

9- أفضل لاعب في كأس العالم للأندية عامي 2009 و 2011

10- أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2014

11- أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا عام 2015

12- الحذاء الذهبي ستة مرات في مواسم 2009/2010 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

13- أفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني في 8 مواسم هي 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2014/2015 – 2017/2018 – 2018/2019.

14- جائزة هداف الدوري الإسباني "بيتشيتشي" ستة مرات عن مواسم 2009/2010 –2011/2012 - 2012/2013 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

15- جائزة أفضل لاعب في الأرجنتين في أعوام 2005 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2015 – 2016 – 2017.