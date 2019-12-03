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رياضة | عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة

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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق الإسباني بجائزة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه خلال الحفل السنوي من مجلة فرانس فوتبول مساء اليوم.

وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية بعد صراع مع الثلاثي فان دايك مدافع وزميله ساديو ماني بجانب رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية: شكراً جزيلا لكل من صوت لي للفوز بالكرة الذهبية أنا سعيد للغاية بالوقوف هنا من جديد.

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واضاف ميسي : اشكر كل من صوت لي اشكر اصدقائي في الفريق والمُنتخب، هذه لحظة لا توصف أتذكر الفوز بهذه الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات الآن فزت بها مرة أخرى في نفس المكان

وتابع : على الرغم من أنه لا يزال أمامي بضع سنوات ، إلا أن وقت الاعتزال يقترب وهو صعب ، كل شيء يحدث بسرعة كبيرة ، أريد أن أستمر في الاستمتاع بكرة القدم وعائلتي

وواصل : قبل عشر سنوات تلقيت أول كرة ذهبية هنا في باريس ، جئت مع إخوتي الثلاثة واليوم أتلقى الكرة السادسة ، في لحظة خاصة جدًا في حياتي الشخصية لم أتوقف أبداً عن الحلم ، والاستمرار في الرغبة في النمو والتحسن

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