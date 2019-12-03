رياضة | ميسي يفك الشراكة مع رونالدو في الكرة الذهبية (بالون دور 2019)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفك الشراكة مع رونالدو في الكرة الذهبية (بالون دور 2019) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الإثنين رسميا فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام.

وقد تفوق ميسي على الثلاثين مرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام 2019 وبفارق كبير جدا في التصويت عن أقرب منافسيه.

ميسي ينهي الشراكة مع رونالدو

وتعتبر هذه هي الكرة الذهبية السادسة للنجم الأرجنتين ليونيل ميسي خلال مسيرته الكروية لينهي الشراكه مع منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال بعد أن ظلا متساويين في عدد الكرات الذهبية بخمسة كرات.

لوكا مودريتش يكسر سيطرة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية

وكان الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد ومنتخب كرواتيا هو اللاعب الوحيد الذي قد تمكن من كسر هيمنة الثنائي ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية في أخر عشرة أعوام منذ عان 2008 وحتى 2017 ليأتي الكرواتي ويحصدها بعد واحد من أقوى مواسمه في مسيرته الكروية.

سجل فوز رونالدو وميسي بالكرة الذهبية

وقد فاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية خمسة مرات في عام 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2015.

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بينما فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خمسة مرات في أعوام 2008 / 2013 / 2014 / 2016 / 2017.

ويعتبر رونالدو وميسي هما أكثر لاعبان حققا جائزة الكرة الذهبية في تاريخ كرة اللعب حتى فك ميسي الشراكة بينه وبين رونالدو هذا الموسم وأنفرد بصدارة اللاعبين الأكثر فوزا بجائزة الكرة الذهبية.

مشاركات وبطولات ميسي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 62 مباراة مع نادي برشلونة خلال عام 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 57 هدف وصنع 15 هدف آخرين وحصد بطولة الدوري الإسباني.

وحصد ميسي مع نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني وخرج وصيفا لبطولة كأس ملك إسبانيا ووصل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2019.

مشاركات وبطولات رونالدو مع يوفنتوس في 2019

بينما شارك كريستيانو رونالدو في 42 مباراة مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات خلال عام 2019 وسجل خلالهم 27 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.

وفاز رونالدو ببطولة الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي ووصل للدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا وربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي يوفنتوس خلال عام 2019.

ولكن هل سيعيد رونالدو الشراكة مع ميسي من جديد ويعوج العام القادم ليحصد كرته الذهبية السادسة في مسيرته الكروية أم سيكون هناك مرة سابعة لميسي أم سنتفاجئ بظهور نجم جديد يكسر هيمنة الثنائي على البطولة.