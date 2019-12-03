رياضة | قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة نارية لليفربول ومانشستر يونايتد يواجه الولفز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة نارية لليفربول ومانشستر يونايتد يواجه الولفز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ قليل، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين فريق ليفربول وغريمه التقليدي فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، بينما سوف يواجه فريق تشيلسي نظيره فريق نوتنجهام فورست.

وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في حصد لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في النسخة الماضية مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع مواجهات دور الـ64 من البطولة الإنجليزية.

‏قرعة دور الـ 64 من كأس الاتحاد الانجليزي :-

ـ ويجان اثلتيك V ليستر سيتي

ـ كوينز بارك رينجرز V سوانزي سيتي

ـ استون فيلا V فولهام

ـ نوتنجهام فورست V تشيلسي

ـ مانشستر يونايتد V ولفرهامبتون

ـ ويست بروميتش V تشارتون اثلتيك

ـ نيوكاسل V روشديل

ـ كارلايل يونايتد V كارديف سيتي

ـ هارتلبول يونايتد V أوكسفورد يونايتد

ـ فايلد V شيفيلد يونايتد

ـ هدرسفيلد تاون V ساوثهامبتون

ـ إيفرتون V ليفربول

ـ شروبزي تاون V بريستول سيتي

ـ لوتون تاون V بورنموث

ـ شيفليد وينزداي V برايتون

ـ ابيسويتش تاون V بريستول روفلز

ـ بارنسلي V كرو الكساندرا

ـ بولت فيل V مانشستر سيتي

ـ توتنهام V ميدلزبره

ـ بلاك بول V ريدينغ

ـ ترامير روفز V واتفورد

ـ نوريتش سيتي V بريستون

ـ نيوربوت كونتي V ميلوول

ـ ديربي كونتي V كريستال بالاس

ـ هال سيتي V روثيرهام يونايتد

ـ ستوك سيتي V برينتفورد

ـ بورتسموث V فيلتوود تاون

ـ ليدز يونايتد V ارسنال

ـ ويست هام V غيلينغهام

ـ نورثامبتون تاون V بولتون

ـ بيتربورو يونايتد V بيرنلي

ـ بلاكبيرن روفرز V برمنغهام سيتي