باتفاق نهائي.. إبراهيموفيتش يحسم موقفه

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إبراهيموفيتش لاعب مثير للجدل دائما

بعد أسابيع من التكهنات بشأن وجهته المقبلة، كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن زلاتان إبراهيموفيتش توصل إلى اتفاق مع إدارة ميلان، للانتقال إلى الفريق الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.

وإبراهيموفيتش (38 عاما) بات حرا بالانتقال إلى أي فريق، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس غلاكسي الأميركي الذي استفاد من خدمات أسطورة الكرة السويدية لمدة موسمين.

وكان "السلطان" هدفا لعدد من الفرق الإنجليزية، لكنه حسم أمره واختار العودة إلى ميلان، حيث خاض مع النادي اللومباردي موسمين وحصل معه على الدوري الإيطالي عام 2011.

ولدى إبراهيموفيتش الخبرة الكافية التي تؤهله للعب في الدوري الإيطالي، فإلى جانب ميلان خاض مشوارين ناجحين مع يوفنتوس وإنتر ميلانو، وحصل مع الفريقين على لقب الدوري المحلي 5 مرات سابقة.

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ولم تشر الصحيفة إلى قيمة التعاقد بين ميلان وإبراهيموفيتش، لكن تقارير صحفية إيطالية سابقة أشارت إلى أنها قد تصل إلى 3 ملايين يورو في موسم ونصف.

ويحتاج ميلان، المتعثر منذ سنوات، إلى خطة إنقاذ خلال الموسم الجاري، حيث يقبع الفريق العريق في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولم يحصد سوى 17 نقطة من 14 مباراة.

وخلال رحلته الأخيرة في الولايات المتحدة، سجل اللاعب الرحالة 52 هدفا في 56 لقاء مع لوس أنجلوس غالاكسي، المحطة غير الأوروبية الأولى في مشوار "إبرا" الحافل بالإنجازات.