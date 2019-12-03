الامارات | مجلس دبي الرياضي يستضيف قمة «آي سبورت كونيكت»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يستضيف قمة «آي سبورت كونيكت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مجلس دبي الرياضي بعد غدٍ في قاعة أتريوم بالمبنى رقم 6 بحي دبي للتصميم، قمة «أي سبورت كونيكت دبي»، التي سيشارك فيها نخبة من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرياضة والترفيه بالعالم، ومن بينهم بريت جوسبر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي.

وينظم هذا الملتقى مؤسسة آي سبورت كونيكت العالمية التي تعد أكبر شبكة عالمية من المديرين التنفيذيين في القطاع الرياضي الخاص على مستوى العالم، وتنظم هذه القمة سنوياً في كبرى المدن العالمية مثل لوزان، وبكين، وسنغافورة، ومدريد، ونيويورك، وباريس، ولندن، واستضافتها إمارة دبي لأول مرة في عام 2017.

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ويستعرض المتحدثون في القمة العديد من الفرص المستقبلية التي تتعلق بالقطاع الرياضي، وسيتم مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تؤثر في صناعة الرياضة في المنطقة، وتنحصر المشاركة في القمة على المديرين التنفيذيين وأصحاب العلامات التجارية الرياضية، وتتبع القمة قواعد السرية في جميع حلقات النقاش.

وتشمل قائمة المتحدثين لهذا العام بريت غوسبر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي، وكريستيان فولك مدير كرة القدم والألعاب الإلكترونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما سيتحدث مفوض دوري لاكروس ألكسندر براون، والمدير التنفيذي لمجلس الكريكيت العالمي مانو ساوهني، ومدير التسويق في «تويتر» الشرق الأوسط كيندا إبراهيم، ومدير التسويق في إكستريم الإلكترونية علي روسل، ومسؤول التسويق والتجارة في نادي موناكو الأوروبي جولي فيري.

وتعتبر القمة التي يشارك فيها 150 شخصاً، مجانية لأعضاء آي سبورت كونيكت الذين ينتمون إلى الهيئات الإدارية والفرق الرياضية والعلامات التجارية والمذيعين.