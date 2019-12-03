الامارات | مربط دبي أفضل منتج في بطولة العالم لجمال الخيل العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي أفضل منتج في بطولة العالم لجمال الخيل العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلّد مربط دبي ذهبية وفضية وبرونزيتين ونال ألقاب أفضل مزرعة منتجة في العالم، وأفضل فحل منتج في العالم وأفضل فرس منتج في العالم، التي مكنت المربط من الاحتفاظ بالمركز الأول في بطولة العالم لجمال الخيل العربي التي شهدتها قاعة دوفيلبان في فرنسا على مدى ثلاثة أيام من المنافسات، والتي اختتمت فعالياتها أول من أمس.

ونجح مربط دبي في نيل الذهب مع المهرة «دي شامخة» ابنة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والبطلة العالمية العتيدة «إف تي شيلا»، والتي حققت أعلى درجة في مجموعتها ثم في نهائي تنافس مثير بين أفضل المهرات بعمر السنة. واستحقت «دي شامخة» الميدالية الذهبية بامتياز وأيضاً لقب أفضل درجة في مجمل بطولة المهرات.

وتمكنت المهرة «دي شيهانة»، وهي أيضاً ابنة الفحل الأسطوري «إف إيه إل رشيم» والفرس العالمية «دي شهلا» ابنة الفرس العالمية «إف تي شيلا»، من انتزاع الميدالية البرونزية بين أجمل مهرات العالم، ويرى خبراء الخيل العربي أنها مهرة ذات شأن إنتاجي عالمي متميز في مستقبل التركيبات العبقرية لمربط دبي، وفي ظل وجود أفحل متميزة مثل الفحل «إف إيه إل رشيم» وابنه الفحل «دي سراج» والفحل «رويال كالرز» والفحل «دي خطاف» والفحل «دي مشاري».

وفي بطولة الأمهار حقق مربط دبي إنجازاً بقيمة ذهبية عندما تمكن من نيل الميداليتين؛ ميدالية فضية بجمال المهر الذهبي «دي شيماز» ابن الفحل المستفحل في إنتاج الأبطال «إف إيه إل رشيم» والفرس الولود «ليدي فيرونيكا»، وميدالية برونزية بجمال المهر «دي مزيان» ابن الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي مزايا».

يُذكر أن بطولة العالم لجمال الخيل بباريس، تقام سنوياً برعاية ملك المغرب محمد السادس، التي أصبحت تقليداً للحضور المغربي في فرنسا منذ عام 1977.

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التوحيدي: إنجاز تاريخي

أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية محمد التوحيدي، عن سعادته بالنتائج المتميزة للمربط في بطولة العالم، واصفاً إياها بالإنجاز التاريخي المتجدد. وقال: «تحقق لمربط دبي إنجاز تاريخي أعاد تقدير الخيل العربي إلى تطوره التاريخي الحديث كما يستحق في بطولة العالم، التي تعتبر مرجع الجهود في هذا المجال الخاص بأحد مقومات الهوية. هذا الإنجاز التاريخي المتكرر لمربط دبي جزء من الصورة البهية للإمارات في العالم».

وأضاف التوحيدي: «نبارك هذا الإنجاز التاريخي الجديد الذي يتزامن مع مناسبة وطنية خاصة هي اليوم الوطني للدولة».

المرزوقي: تاريخ جديد

عبّر المدير التنفيذي لمربط دبي عبدالعزيز المرزوقي عن سعادته بإنجاز مربط دبي، مؤكداً أن البطولة تعتبر محكاً حاسماً لفرز الأبطال. وقال في تصريحات صحافية: «بطولة العالم هي الوجهة الحاسمة لتمييز الأفضل. لقد كنا الأفضل ونستحق هذا التقدير لأن خيولنا نالت ما تستحق. البطولة كانت قوية شرسة التنافس، وخيولنا كانت الأجمل بين أجمل الخيول العربية الأصيلة».