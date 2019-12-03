شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي من ذهب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على تألق الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة، خلال موقعة أتلتيكو مدريد، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، حيث قاد البارسا إلى تحقيق الفوز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الإسبانى.

واستعاد الفريق الكتالونى صدارة الدورى الإسبانى من جديد، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، حيث يتفوق بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة، بينما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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وتناولت صحيفة «موندو ديبورتيفو» المباراة تحت عنوان: «هدف من ذهب»، في إشارة إلى الهدف القاتل الذي سجله ليونيل ميسى قبل نهاية المباراة، وهو الهدف الذي منح برشلونة تذكرة العودة لصدارة الدورى الإسبانى على حساب الغريم التقليدى ريال مدريد.

فيما عنونت صحيفة «سبورت»: «الهدف الذهبى»، مشيرة إلى أن برشلونة نجح في حسم موقعة أتلتيكو مدريد لصالحه بأقدام ليونيل ميسى، مشددة على أن البرغوث الأرجنتينى رفع رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإسبانى «الليجا» إلى 9 أهداف ليحتل المركز الثانى في قائمة الهدافين خلف كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، صاحب الـ10 أهداف. وكتبت صحيفة «آس»: «هناك قاتل.. ميسى يسجل هدف الفوز في موقعة واندا ميتروبوليتانو»، بينما عنونت صحيفة «ماركا»: «الكرة الذهبية».

في السياق نفسه، كرس البرغوث الأرجنتينى عقدة للمدرب الأرجنتنيى دييجو سيميونى، حيث لم يتذوق طعم الفوز على العملاق الكتالونى في 16 مباراة خاضها بمسابقة الدورى الإسبانى، حيث تعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات.