شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاضل بين 3 أجانب لخلافة «ميودراج».. ويرفض إسناد المهمة لمدرب مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، إنهاء التعاقد مع الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الدراويش بثلاثية مقابل لا شىء من الاتحاد السكندرى في الدورى الممتاز،

ورفض المجلس المبررات التي ساقها المدير الفنى خلال الأيام الماضية بشأن الهزيمة بثلاثية، والتى في مقدمتها الإرهاق بسبب ضيق الوقت الذي تعرض له اللاعبون عقب خوض مواجهة البطولة العربية، وكلف المجلس كلا من أدهم السلحدار بقيادة الفريق مؤقتا ومعه محمد محسن أبوجريشة مدربا لحين التعاقد مع مدرب أجنبى جديد، ووفقا لمصدر مطلع داخل الدراويش فإن مجلس الإدارة يفضل التعاقد مع مدرب أجنبى يمتلك خبرة فنية وسيرة ذاتية قوية يستطيع انتشال الفريق من الأزمة التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، وعلمت «المصرى اليوم» أن المجلس يفاضل بين ثلاثة مدربين أجانب من أجل اختيار أحدهم لقيادة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، ورفض إبراهيم عثمان محاولات البعض داخل مجلس الإدارة إسناد المهمة لأى مدرب مصرى لقناعته أن المدرب الأجنبى يكون الأجدر على قيادة الفريق. يأتى هذا في الوقت الذي أكد فيه أدهم السلحدار، المدير الفنى المؤقت، أنه سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الأخيرة وتسبب في ظهور الفريق بمستوى سيئ في المباريات المحلية وآخرها الهزيمة من الاتحاد السكندرى.