شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صراع «غريب» مع «كلوب» على ضم «مو» في الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم، عرضا لتدريب أحد المنتخبات الخليجية خلال تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2020 براتب ضخم يصل إلى 800 ألف جنيه بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المدير الفنى بقيادة المنتخب الأوليمبى بالحصول على بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولا كبيرا باتحاد كرة قدم خليجى عرض، عن طريق أحد الوسطاء، على «غريب» إمكانية تدريب المنتخب العربى مقابل مبلغ مالى كبير، لكن المدير الفنى اعتذر بسبب ارتباطه مع المنتخب الأوليمبى بالاستعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، وتحديد المباريات الودية التي سيخوضها خلال فترة الإعداد.

ووفقاً لمصدر مطلع فإن «غريب» أغلق الباب أمام أي عروض عربية يتلقاها في الفترة الحالية حتى يركز في إعداد المنتخب الأوليمبى خلال المرحلة المقبلة.

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يأتى هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مسؤول داخل المنتخب الأوليمبى- رفض ذكر اسمه- عن الصراع الذي دخل فيه المدير الفنى مع الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول الإنجليزى، بسبب اختيار محمد صلاح للقائمة النهائية في أوليمبياد طوكيو 2020 بعد أن أعلن المدرب الألمانى عدم حسم موقف «مو» من المشاركة في الأوليمبياد إلا بعد إعلان الموقف النهائى للمدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، وهو ما دفع شوقى غريب للتأكيد على انضمام «مو» في القائمة النهائية حتى لا يمنح الفرصة للألمانى بعدم ضم النجم العالمى للفريق.

في السياق ذاته، دخل طارق حامد، لاعب الوسط المدافع بالزمالك، ضمن المرشحين للقائمة النهائية لسببين، أولهما أنه يمتلك خبرة دولية كبيرة، بالإضافة إلى أنه يمتلك حماسا معنويا كبيرا يساعد اللاعبين على زيادة الدافع المعنوى خلال البطولة، بينما لم يستقر المدير الفنى على ضم محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، من عدمه.

ووفقاً لمصدر مسؤول داخل الجهاز الفنى، فإن شوقى غريب أرجأ البت بشكل نهائى في الإعلان عن اختيار اللاعبين الكبار باستثناء محمد صلاح إلى شهر يونيو المقبل، وأكد المصدر أن «غريب» اضطر للإعلان عن محمد صلاح بعد تصريحات يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول الإنجليزى، التي ردد خلالها أن غريب لم يعلن رسميا ضم «مو» من عدمه. في شأن مختلف، رفض شوقى غريب عرضا من أحد الوكلاء لمواجهة المنتخب اليابانى خلال شهر مارس المقبل بسبب عدم التواصل مع الاتحاد اليابانى لكرة القدم، وطلب غريب من علاء عبدالعزيز، مدير الفريق، التواصل مباشرة مع الاتحادات الأهلية لتحديد المباريات الودية، وعدم التواصل مع أي وسطاء حتى يكون التعامل بين اتحادى البلدين بشكل رسمى.

يأتى هذا في الوقت الذي علمت فيه «المصرى اليوم» أن شوقى غريب قلص صلاحيات وائل رياض، المدرب المساعد، بعدم التدخل في الشؤون الإدارية وقصر مهمته على الأمور الفنية التي يُكلف بها من المدير الفنى باعتبار أنه الرجل الرابع بالجهاز الفنى وفقاً للترتيب، بعد المدير الفنى، ومعتمد جمال، المدرب العام، ومحمد شوقى، المدرب المساعد.