شكرا لقرائتكم خبر عن إنريكي: قرعة يورو 2020 جيدة.. ولكن المدربون «جبناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق لويس إنريكى، مدرب المنتخب الإسبانى لكرة القدم، على نتيجة قُرعة بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أجريت في العاصمة الرومانية بوخارست قائلا إنها «جيدة».

وبعد معرفة أن إسبانيا وقعت في المجموعة الخامسة بجوار كل من السويد وبولندا والمتأهل من مرحلة الملحق من الرباعى (البوسنة أو أيرلندا الشمالية أو جمهورية أيرلندا أو سلوفاكيا)، قال المدرب في تصريحات تليفزيونية: «من الواضح أن القرعة جيدة ولكن نحن المدربين جبناء ودائما ما نفكر في أنه لا توجد ثقة مطلقة مع ضرورة الفوز بكل المباريات».

Advertisements

وبتجنب الوقوع مع منتخبات مثل ألمانيا أو فرنسا أو البرتغال- التي ضمتهما المجموعة السادسة- قال إنريكى «فى البداية تتنفس الصعداء، ولكن إذا كان هذا هو الحال وتأهلنا كأول أو ثانى المجموعة السادسة، فكنا سنعلم أننا لن نواجه هذه الفرق إلا في النهائى».

وحول كون «لا روخا» أحد المرشحين للفوز بالبطولة قال المدرب: «ليس الأمر أننا مرشحون للفوز، بل أن تكون في مجموعة تضم المرشحين لحصد اللقب. إذا كان هناك 6 أو 8 منتخبات مرشحة فإن إسبانيا واحد منها. فبعد كل ما حققه المنتخب- بخلاف آخر بطولتين- يجب أن نكون على قدر هذه الثقة».

وبسؤاله حول إمكانية عودة إيسكو ألاركون، لاعب ريال مدريد، لصفوف المنتخب مرة أخرى قال إنريكى: «لم أشاهد مباراة الريال ضد ديبورتيفو ألافيس لأننى كنت في رحلة ولكن فريقى يتابع جميع المباريات وأنا شاهدت المباراة السابقة».